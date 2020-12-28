Жителя Бреста Андрея Приставко 28 декабря осудили за одиночный пикет и отправили за решетку на 15 суток - выходит, Новый год он встретит в изоляторе.Андрея задержали 24 декабря после того, как он вышел к отделению милиции с окрашенными по бело-красно-белой схеме волосами и флагом с изображением древнего белорусского герба «Погоня».Кстати, изъятый у активиста флаг суд постановил уничтожить, хотя изображение «Погони» внесено в Государственный список историко-культурных ценностей.Интересно, что после задержания 24 декабря Андрей пробыл в ИВС два дня, а затем его отпустили - потому что суд отправил материалы административного дела на доработку. Но рано утром 28 декабря активиста вдруг доставили в суд и осудили на арест, сообщает b-g.by.В целом, начиная с июля, 43-летнего Андрея задерживали уже семь раз. Он - инженер-программист.Читайте также: Журналистку «Белсата» Любовь Луневу суд оштрафовал на 810 рублей за участие в акции протеста