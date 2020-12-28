Утром 27 декабря в МЧС поступил звонок: на берегу озера вблизи деревни Полящицы – это в Горецком районе – что-то подозрительное. На берегу стоит автомобиль, а на поверхности озера имеется полынья, в которой находятся рыболовные принадлежности. При этом никого рядом не было. На место выехали спасатели МЧС и водолазы. Началась спасательная операция. В результате из воды достали тела двух мужчин - 37 и 52 лет. Оказалось, что погибшие приехали из Орши днем ранее для рыбалки на озере. Делом занялся Следственный комитет.- Предположительно, при бурении лунок для ловли рыбы мужчины провалились под лед. Поверхность озера не была полностью покрыта льдом, а в месте, где мужчины рыбачили, толщина льда не превышала 5 см, - сообщает СК. - По данному факту следователи проводят проверку. Назначены судебно-медицинские экспертизы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Петриковском районе водитель легковушки не справился с управлением и влетел в стоящий на обочине МАЗ. Водитель был зажат в салоне. Спасатели помогли ему выбраться