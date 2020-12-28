Как сообщила БелаПАН Александра Слуцкая, дочь руководителя образовательного учреждения Юлии Слуцкой, она, ее брат Петр, и остальные работники организации сейчас находятся в СИЗО на Володарского. Об их здоровье и психологическом состоянии, со слов Александры, ей пока ничего не известно.Адвокат Юлии Слуцкой Антон Гашинский в комментарии БелаПАН высказал предположение, что сегодняшний вызов адвокатов в СК скорее всего связан с предъявлением обвинения всем подозреваемым.Напомним, Юлию Слуцкую подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Также подозреваемыми признаны программный директор Алла Шарко, директор Сергей Ольшевский, программный директор Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов и оператор Петр Слуцкий (сын Юлии Слуцкой). Все они были задержаны 22 декабря. В отношении всех избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Вот как разворачивались события:22 декабря: силовики задержали основателя Press Club Belarus Юлию Слуцкую. В офисе организации проходит обыск. Обыск также проходит у директора Press Club Belarus Сергея Ольшевского и программного директора Аллы Шарко«ДФР проверяет нарушения налогового законодательства»: силовики пришли к руководству «Пресс-клуба», что известно на данный момент. ДФР проверяет, нет ли у «Пресс-клуба» нарушений налогового законодательства. Пресс-клубу в Беларуси уже 10 лет, он часть международной сети23 декабря: экс-журналистка БТ Ксения Луцкина на Окрестина - она задержана по делу «Пресс-клуба». Как и еще пятерых человек, Ксению задержал ДФРОсновательница Пресс-клуба Юлия Слуцкая на Окрестина: задержан ее сын, где он находится, неизвестно. Департамент финансовых расследований Комитета Госконтроля проверяет факты нарушения налогового законодательства24 декабря: задержанные по делу «Пресс-клуба» допрошены и остаются под стражей. Со всех адвокатов взята подписка о неразглашении26 декабря: адвокат рассказал, когда должны предъявить обвинение задержанным сотрудникам Пресс-клуба. Под стражей остаются основательница Пресс-клуба Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, финансовый директор Сергей Ольшевский и руководитель Академии Пресс-клуба Сергей Якупов