Эта история началась 11 августа в Бресте – в первые протестные дни после президентских выборов в Беларуси. Еще одной жертвой протестов стал 43-летний Геннадий Шутов. 11 августа Геннадий Шутов пошел на такую акцию протеста в Бресте, чтобы выразить свою гражданскую позицию. А потом исчез. О судьбе мужчины родные ничего не могли узнать несколько суток. И только позже выяснилось, что Геннадий получил серьезное ранение, после которого сначала его отвезли в Брестскую районную больницу, а потом - вертолетом в минский военный госпиталь, где еще несколько дней находился в тяжелом состоянии. До 19 августа мужчина пролежал в военном госпитале, не приходя в сознания, под аппаратом искусственной вентиляции легких. А в 10.20 19 августа его не стало…В тот трагический момент рядом с Шутовым находится еще один брестчанин – Александр Кордюков. Мужчину тогда сразу задержали. Изначально его обвиняли в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел. Санкции этой статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы. Радио «Свабода» со ссылкой на родственников Корюкова сообщает, что теперь обвинение переквалифицировали в покушение на убийство. Судя по тому, что ранее обстоятельства инцидента с Шутовым и Кордюковым СК описывал как «напали на лиц, выполняющих обязанности по охране общественного порядка», можно предположить, что Кордюкова сейчас обвиняют в покушении на кого-то «в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга». Теперь Александру грозит от 8 до 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Срок содержания под стражей Александру Кордюкову продлили до 15 января. Он находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске. Следствие по делу уже завершено, стороны знакомятся с материалами.