Стал известен национальный состав экипажа затонувшего 28 декабря в Баренцевом море траулера. Как оказалось, большинство моряков на «Онеге» были россиянами. В основном, это уроженцы Мурманской области. Кроме того, в экипаже затонувшего корабля были выходцы из других регионов России, а также из Беларуси и Украины.Официального списка фамилий погибших моряков пока нет, однако известно, что на «Онеге» работали уроженцы Минской и Брестской областей Беларуси, Житомирской и Днепропетровской областей Украины. Кроме того, трагедия унесла жизнь выходца из Сьерра-Леоне - тоже члена экипажа затонувшего судна, сообщает ria.ru.По данным на 15.00 известно, что рыболовецкое судно затонуло из-за обледенения - это предварительная версия. На борту «Онеги» находились 19 человек, двоих удалось спасти, один из них - помощник капитана Владислав Буторин. СК возбудил дело после затопления судна.В связи с происшествием в акватории Баренцева моря на базе телефона доверия МЧС России по Мурманской области открыта «горячая линия» (8152) 399999. По этому номеру родственники и близкие, находившихся на борту людей, могут уточнить информацию и получить необходимую психологическую помощь.