В Минском метрополитене утвердили изменения в графике движения поездов в праздничные дни по случаю Нового, 2021-го года, а также в длинные выходные, когда православные верующие будут праздновать Рождество Христово.Итак, 31 декабря 2020 года и 6 января 2021 года столичная подземка будет работать по графику пятниц, а 1-3 января и 7-10 января 2021 года - по графику воскресных дней, сообщил метрополитен в своем Телеграм-канале.Что касается новогодней ночи, то все три линии минского метро (Московская, Автозаводская и Зеленолужская) будут работать дольше обычного. В ночь на 1 января почти все станции будут открыты на вход до 3.00.Есть исключения - станции «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» (имеется в виду выход к проспекту Независимости) будет открыты на вход до 3.15 ночи.Сразу после полуночи в Новый год и вплоть до закрытия станций метрополитена на вход, интервал движения поездов составит 6 минут на Московской, Автозаводской линиях, а на 3-й, Зеленолужской линии - 10 минут.Несмотря на выходной день, 1 января, станции минского метро откроются уже в 5.30 утра.