Чудеса случаются: накануне Рождества две маленьких белоруски, у которых редкое заболевание – спинально-мышечная атрофия 1 типа – выиграли самое дорогое в мире лекарство! «Комсомолка» несколько дней назад рассказывала о Даше Шепетовской из Новополоцка, которая выиграла препарат стоимостью 2,5 миллиона долларов в международной глобальной программе управляемого доступа к генной терапии. Золгенсма (так называется препарат) – единственный шанс спасти жизнь детям с таким диагнозом, причем получить его ребенок должен до того, как ему исполнится два года.И вот еще одно чудо. Мама Софии Жагунь из Ляховичей, которой также как и Даше собирали деньги на лечение всем миром, написала на своей странице в Инстаграм:-Сбор закрыт Родные наши, я пишу и плачу, наконец-то случилось чудо! Наш сбор закрыт. Позвонила врач и сказала, что Сонечка выиграла Zolgensma в лотерею. Я не могу сейчас передать всего того, что я хочу сказать, меня переполняют эмоции... Руки трясутся, слезы счастья текут по щекам... Наконец-то... Мы так долго этого ждали. Сонечка будет жить.Всего в Беларуси в самом дорогом в мире лекарстве нуждались трое детей. Деньги на лечение собирали для Сони Жагунь, Даши Шепетовской и Миланы Пшенко из Минска. Спинально-мышечная атрофия – заболевание, при котором у ребенка постепенно отказывают все функции организма. Генное лекарство Золгенсма останавливает развитие болезни и дает шанс спасти ребенка.