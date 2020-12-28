Все случилось ночью 25 декабря в Быхове. В МЧС поступил звонок – горит частный дом, который находится на территории бывшей военной части. На место выехали пожарные. Возгорание они потушили, но в доме нашли тела двух человек. Ими оказались 44-летняя женщина и 37-летний мужчин. Установлено, что потерпевшие злоупотребляли спиртными напитками, а предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. А дом был нефункционирующий – то есть там никто не жил.- По данному факту следователями проводится проверка. Для установления точной причины возгорания, личностей погибших и причины их смерти назначены судебно-медицинские, генетические и пожарно-техническая экспертизы, - сообщает Следственный комитет.