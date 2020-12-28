Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что Александр Лукашенко назвал дату проведения Всебелорусского народного собрания. Масштабный форум запланировано провести 11 - 12 февраля 2021-го года.Позже БелТА стали известны подробности о том, что будут обсуждать участники Народного собрания и, не менее важное, кто примет в нем участие.Так уточняется, что все во Всебелорусском народном собрании поучаствуют 2700 человек. Участники будут выбраны по нормам представительств рай- и горсоветов депутатов, а также наиболее многочисленных общественных объединений. На форум прибудут делегаты изо всех областей, но не более 310 участников от каждой, а также от Минска до 370 человек.Утоняется, что формированием перечня приглашенных лиц занимается республиканский оргкомитет по подготовке и проведению VI Всебелорусского народного собрания. Среди делегатов будут руководители госорганов и организаций, представители местных Советов депутатов и общественных объединений, СМИ, диппредставительств и консульств иностранных государств в Беларуси, члены диаспор, международных и зарубежных организаций и т.д.Главной темой обсуждения будут основополагающие положения программы социального и экономического развития страны на ближайшую пятилетку - 2021-2025 годы. А также общественно-политическое развитие Беларуси.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Макей озвучил ответные меры Беларуси на третий пакет санкций Евросоюза.Он в очередной раз подчеркнул, что Беларусь не приемлет политику и логику санкций, но вынуждена на них отвечать (подробности).Экс-глава МВД Юрий Караев назвал протестующих сторонниками темной силы.Он также рассказал, что принял крещение в 42 года (подробности).