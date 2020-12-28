Трагедия в Бобруйске случилась четыре дня назад, 24 декабря. Ее обсуждали в городских пабликах в социальных сетях. Утверждалось, что молодая женщина выпала из окна с новорожденным ребенком на руках. 28 декабря «Вечерний Бобруйск» получил подтверждение информации от официального представителя УСК по Могилевской области Анастасии Лавринович.Трагедия случилась на проспекте Строителей. 31-летняя женщина выпала из окна многоэтажного дома. На руках у нее был ее новорожденный сын. Женщина погибла на месте, ребенок выжил, сейчас он в больнице.Сообщается, что женщина страдала психическим заболеванием.Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство заведомо малолетнего, сообщила Анастасия Лавринович изданию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Витебске 9 декабря в мусорном контейнере нашли мертвого младенца. ПОДРОБНОСТИ.