Авария на железнодорожном переезде случилась 27 декабря в 17.18 в Пружанском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома. Легковой автомобиль «Мерседес Бенц» проехал на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль врезался в грузовой поезд. Водитель и пассажир авто не пострадали.Когда милиция начала выяснять, кто был за рулем, оказалось, что это несовершеннолетний парень, у которого нет прав на управление автотранспортом. Молодому человеку 16 лет, он учится в колледже. Автомобиль принадлежит его матери. Пассажиром был его приятель.Машина сильно повреждена, состав задержался на 1 час 23 минуты. Правоохранительные органы проводят проверку.К счастью, в ДТП никто не пострадал. Автомобиль, который принадлежит матери виновника происшествия, получил механические повреждения. Задержка электровоза составила 1 час 21 минуту. Проводится проверка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Под Слонимом машина, в которой все были пьяные, взлетела и перевернулась. Никто не пострадал. ПОДРОБНОСТИ.