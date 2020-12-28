В понедельник, 28 декабря, небольшой минус обернулся для жителей столицы «стихийным бедствием» - тротуары, остановки, пешеходные дорожки покрылись гладким и чрезвычайно скользким льдом. Добраться домой с работы стало настоящим приключением.- Это даже не гололедица, а какая-то глазурь, если ты в кроссовках, то еще как-то докатишься. А если на каблуках? На моих глазах мужчина рухнул сразу же, как только вышел из маршрутки, - рассказала читательница «Комсомолки».Ей вторят и другие наши читатели: «На улице сильнейший гололед. Лучше, вообще, дома сидеть. Там ад! Еле от Комаровки до метро дошла. Что будет в травмпунктах даже представить страшно?!».Соцсети так же уже наполнились видео с «ледяных покатушек» и все задают один вопрос, почему коммунальщики не предугадали такую ситуацию. И ведь только за декабрь это не первый раз, когда городски улицы покрываются льдом. Во второй декаде декабря Минздрав несколько дней подряд озвучивал статистику гололедных травм по всем областям страны - суточных травм были сотни в каждом из регионов.Пока такой повсеместной гололедицы не наблюдается: в Минске и Борисове, да, каток. А вот в Гомеле пока еще плюс и не скользко, а горожане говорят, что гомельские коммунальники подготовились - все дорожки засыпали песком с солью, но пока и ледяного дождя в этом регионе страны нет.В МЧС также предупреждают: 28 декабря на большей части территории Беларуси ожидается гололед, а на дорогах гололедица. Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня. Объявлено штормовое предупреждение.В то же время в «Горремавтодоре» рассказали, как в столице борются с гололедом и наледью, сообщает ресурс «Минск Новости».- Спецтранспорт занятый на очистке улиц увеличен до 700 единиц. Во все районах работы по очистке улиц ото льда выполняются. Сотрудники «Горремавтодора» начинают работу на центральных улицах Минска и постепенно переходят к другим районам города. Кроме техники, задействовано еще около 700 рабочих, посыпающих дороги реагентами, - прокомментировал Владимир Латушкин, гендиректор «Горремавтодора Мингорисполкома».Из 25 тонн запасенных солей и реагентов уже использовано коммунальниками около 7 - 9 тонн, но запасы будут пополнять своевременно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Гололед и сильный ветер: синоптики предупредили о сложных погодных условиях в Беларуси 28 декабря.Накануне по стране был объявлен оранжевый уровень опасности (подробности).Посмотрите, как отметили Коляды под Минском: рождественская батлейка, театр теней и танцы.Организовали праздник молодые белорусы, которые хотят сохранить традиции, и сотрудники музея архитектуры и быта в Строчице (подробности).