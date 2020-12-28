О том, что временное повышение подоходного налога для IT принесет около 170 миллионов белорусских рублей, сообщило БелТА.Именно так в Минфине оценивают эффект от повышения ставки с 9 до 13 процентов. Данная мера предложена в проекте закона «Об изменении Налогового кодекса», где временное повышение налогов намечено на 2021-2022 годы. Ставку могут повысить физлицам на доходы, полученные по трудовым договорам от резидентов ПВТ.- Это порядка 170 миллионов белрублей в год дополнительно. Средства будут направлены на борьбу с коронавирусом, - прокомментировал Дмитрий Кийко, первый замминистра финансов.Чиновник уточнил, что в 2020-ом году в Минске выделили две гостиницы для изоляции медиков от рисков заражения их близких COVID-19. Еще в «ковидных тратах» - выплаты врачам и в принципе финансирование расходов на здравоохранение.- В основном IT-компании базируются в Минске и платят налоги в бюджет столицы. Но и основная нагрузка в плане борьбы с коронавирусом тоже ложится на Минск, где проживает порядка 2 млн человек, - добавил глава Минфина Юрий Селиверстов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Транспортный налог отвяжут от техосмотра: кто и сколько будет платить.В парламенте Беларуси рассмотрели изменения в Налоговый кодекс (подробности).Палата представителей приняла проект Налогового кодекса в двух чтениях.Серьезные изменения могут коснуться и IT-сферу (подробности).