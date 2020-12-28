О том, что ГАИ Беларуси призывает водителей и пешеходов соблюдать предельную осторожность в сложных погодных условиях, проинформировала пресс-служба УГАИ УВД Мингорисполкома.Непростая погода прогнозируется в Беларуси последние дни декабря 2020-го года. Синоптики сообщат о дожде и мокром снеге, из-за чего на дорогах сохранится гололедица.- Наличие зимней резины не делает водителей неуязвимыми. Необходимо помнить, что в таких погодных условиях дистанцию до впереди идущего авто надо удерживать значительно большую, чем летом, - напомнили в УГАИ.Не менее важно обратить внимание на характер дорожного покрытия. Быть внимательнее на мостах и эстакадах, где шанс попасть на заледенелый участок еще выше. Не стоит в такую погоду совершать резкие маневры, обгонять без необходимости.- Все действия должны совершаться максимально плавно - лед не любит резких движений. А правильный выбор скорости - это залог безопасности в любую погоду, - уточнили в пресс-службе.Особые правила безопасности в такую погоду и для пешеходов. Им следует находиться дальше от края проезжей части на остановках, не перебегать скользкую дорогу. А выходить из дома в удобной и нескользкой обуви, чтобы уберечься от травм и ушибов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ледяная корка покрыла улицы Минска, что говорят в МЧС и «Горремавтодоре»?В столице Беларуси 28 декабря на улицах - глазурь изо льда, горожане опасаются, что травмпункты будут переполнены (подробности).Подросток попал под колеса машины в Минске.Парень переходил дорогу на красный свет (подробности).