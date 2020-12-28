О том, что в Минске пенсионеры снова вышли на традиционную акцию протеста, проинформировало БелаПАН. Однако к «Маршу мудрости» 28 декабря присоединилась не только столица.Мероприятие анонсировалось в телеграм-канале «Пенсионеры 97%». Место проведения не указывалось - только место сбора 14.00 часов. В Минске десятки пенсионеров в этот раз вышли на протесты в нескольких локациях: рядом с рынком «Западным» и у станции метро «Кунцевщина». Пенсионеры были с БЧБ-символикой, а около 15.00 часов разошлись, тогда о задержаниях не сообщалось.Ранее «Марши мудростей» проходили в формате шествий по центральным улицам Минска. Самое массовое задержание пенсионеров было в понедельник, 14 декабря. Тогда правозащитники сообщали о том, что силовики доставили в отделения с площади Независимости свыше 100 человек.- Тогда, в списке задержанных были пенсионеры 1937-го, 1938-го, 1941-го, 1942-го, 1945 - 1949-го годов рождения, в том числе женщина, родившаяся 9 мая 1945 года, - уточнило информагентство по информации правозащитников.С октября к акции пенсионеров по понедельникам периодически присоединяются жители Бреста и Гродно. В понедельник, 28 декабря, выходили и брестские пенсионеры.По словам правозащитника Романа Кисляка, в городе над Бугом акция прошла в парке Воинов-интернационалистов. Где 11 человек стали в цепь солидарности с БЧБ-флагами и плакатами. Задержаний не было.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Скиделе за рисунки на стенах возбудили уголовное дело. Что нарисовала девушка?26-летняя жительница Скиделя сделала надписи на стенах и на автобусных остановках (подробности).Дело сотрудников «Пресс-клуба» передано в Следственный комитет.Адвокаты уже вызваны для проведения допросов с подозреваемыми (подробности).Акции протеста 2020 года в Беларуси в снимках фотографов «Комсомолки»: лучшие фото.Вспоминаем события после президентских выборов 9 августа 2020 в Беларуси благодаря кадрам наших фотокорреспондентов Павла Мартинчика и Святослава Зоркого (подробности).