Мужчина из Брестской области вместе с женой поехал в Полоцк, чтобы купить оборудование для своей фирмы. Деньги на покупку он взял с собой наличными – 3000 долларов. По пути супруги остановились на автозаправке в Лепеле. Отъехав от АЗС около 30 километров, мужчина понял, что оставил в туалете на вешалке поясную сумку, в которой лежали деньги.Супруги нашли в сети номер телефона АЗС, позвонили оператору и попросили его проверить, есть ли в уборной сумка с деньгами. Там ее не оказалось. Тогда брестчане обратились в милицию.-Правоохранительные органы выяснили, что сумку забрал 47-летний минчанин. Мужчина отвез деньги к матери и отдал ей на хранение, забрав себе на расходы 200 долларов, - рассказали в ОИОС УВД Витебского облисполкома.Минчанин, который забрал деньги, был далеко не первым человеком, зашедшим в туалет, когда там висела сумка, отметили в милиции. В это время на АЗС было многолюдно, но никто другой не забрал сумку с деньгами.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Тем временем инфляция в Беларуси бьет рекорды. Спросили у эксперта, как сохранить деньги (не в поясной сумке!).