О том, что в Минске правоохранители задержали двух 40-летних женщин, которые подозреваются в том, что они рассыпали на дорогу саморезы, проинформировали БелТА в ГУВД Мингорисполкома.По информации правоохранителей, это произошло в воскресенье, 27 декабря. Около 13.00 часов проходя рядом с воротами охраняемого административного здания, две минчанки якобы рассыпали на дорогу саморезы для того, чтобы служебный транспорт, выезжая повредил колеса.- Женщин задержали с поличным после совершения преступления. Задержанные свою вину не признали и в содеянном не сознались, - прокомментировал Дмитрий Шолох, начальника отдела УУР КМ ГУВД Мингорисполкома.Правоохранители опубликовали видео с камер наблюдения и видео допроса задержанных минчанок. Одна из женщин сказала, что просто шла в магазин.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за хулиганство (ст.339 УК РБ). Ранее женщины к уголовной ответственности не привлекались.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Возвращался домой после соревнований»: в Минске за участие в акции осудили велосипедиста.Свидетель заявил, что Алексей кричал «Жыве Беларусь!» на пустой улице, а на его велосипеде были ленточки (подробности).Не только в Минске: в Беларуси пенсионеры снова вышли на акции протестов.В понедельник, несогласные с итогами президентских выборов пожилые люди вышли на традиционные «Марши мудрости» (подробности).