Чтобы снизить риск заражения коронавирусом в помещении, надо увлажнять воздух. Так утверждают ученые. Научно-популярный журнал «Машины и механизмы» приводит результаты исследований, которые проводил специалист по аэрозолям Аджит Ахлават в июле 2020 года. Исследования показали, что заразнее всего коронавирус бывает в условиях низкой температуры и низкой влажности воздуха.«Это происходит из-за того, что частицы коронавируса в таких условиях впитывают меньше влаги, из-за чего дольше остаются в воздухе, что повышает вероятность их вдыхания человеком. Кроме того, частицы вируса становятся более устойчивыми при снижении температуры и уровня влажности: как и частицы вируса гриппа, они «укутаны» в жировой слой – липидную оболочку – которая помогает им выживать при «путешествии» от носителя к носителю. При высоких температурах эта оболочка высыхает быстрее, а более влажный воздух разрушает структуру оболочки, инактивируя вирус», - пишет издание.Если в вашей квартире или офисе сухой воздух, имеет смысл воспользоваться увлажнителем воздуха или обыкновенным распылителем, это снизит вероятность того, что находящиеся в помещении вдохнут вирус.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:\\"Комсомолка\\" вспомнила знаменитых белорусов, которых не пощадили пандемии минувших лет.