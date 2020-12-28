Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что Рене Фазель заявил насчет информации о переносе ЧМ по хоккею из Минска. Для принятия непростого решения глава федерации даже намерен встретиться с Александром Лукашенко.Напомним, турнир назначен на период с 21 мая по 6 июня 2021-го года, а принимать его изначально должны были Рига и Минск. Однако из-за поствыборных протестов в Беларуси, скандала и проверки в отношении Дмитрия Баскова, президента Федерации хоккея Беларуси, все чаще стала появляться информация о том, что у Минска «турнир заберут».Где может пройти ЧМ-2021 по хоккею?О том, что говорят в хоккейных федерациях других стран, а также вариантах нового адреса турнира, написало ТАСС.Один из наиболее вероятных вариантов - проведение всех турниров в Латвии. Проблема заключается однако в том, что в Латвии только одна площадка - «Арена- Рига» вместимостью свыше 10 тысяч зрителей. И этот вариант подойдет только, если число болельщиков будет ограничено из-за пандемии.Россия принять турнир не может из-за вступления в силу решения Спортивного арбитражного суда (CAS), запретившего стране-соседке принимать чемпионаты мира в течение ближайших 2 лет.Еще варианты - Прага и Братислава. ТАСС обратился в обе федерации, словацкую и чешскую, где ответили, что уведомлений таких они не получали, но принимать турнир не сильно желают. Мол, это чревато чрезмерными экономическими сложностями.Звучала, как вариант, и Финляндия. Хотя считается, что из-за дороговизны это маловероятно. Кроме того, Хельсинки и Тампере намерены принимать мировое первенство в 2022-ом году.Решение по месту проведения чемпионата, по заявлению генсекретаря Латвийской хоккейной ассоциации Вистураса Козиолса, будет принято до 11 января 2021-го года.Как уточнили в ТАСС, в Федерации хоккея Беларуси информагентству подтвердили, что Фазель должен встретиться с Александром Лукашенко. Однако точной даты встречи пока нет, так как президент IIHF и генеральный секретарь организации Хорст Лихтнер заразились коронавирусом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Минское «Динамо» заключило контракты с тремя хоккеистами из Канады и России.Хоккейный клуб лелеет надежды попасть в плей-офф КХЛ (подробности).Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков высказался об обвинениях в его адрес.Он добавил, что его пытаются обвинить в том, к чему он никакого отношения не имеет (подробности).Международная федерация хоккея занялась Дмитрием Басковым.Начато расследование в отношении председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, заседание пройдет 4 января (подробности).