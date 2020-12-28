Уголовное дело в отношении 23-летнего гомельчанина передано прокурору для направления в суд. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. Молодого человека обвиняют в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью из хулиганских побуждений.Инцидент произошел в июне 2020 года. На 23-летнюю девушку, которая возвращалась с работы в 23.40, напал незнакомец. Мужчина обхватил ее руками сзади, а когда девушка стала сопротивляться, изрезал ее ножом – ударил не менее девяти раз. Большинство ударов пришлись в грудь и в голову.Девушке удалось отбиться от нападавшего.23-летнего гомельчанина задержали через несколько часов. Чтобы уличить его, понадобилось даже провести экспертизу запаховых следов. Оказалось, что мужчина приехал в Речицу и жил в пустующем доме своего родственника. В тот день, когда он напал на незнакомку, молодой человек пил спиртное и нюхал клей.