О том, что Минтруда и соцзащиты Беларуси занимается изучением предложений граждан об изменениях в декретом отпуске по уходу детьми, проинформировало БелТА со ссылкой на главу ведомства. Ирина Костевич, министр труда, лично встретилась 28 декабря с семьями из Баранович и Барановичского района.- Мы хотим получить обратную связь: как семьи видят ситуацию, - объяснила цель своего визита в регион Костевич.По ее словам около 40 процентов матерей, занятых на рынке труда, - с высшим образованием. И необходимо помочь им найти баланс в том, чтобы состояться и в семье, и в профессии- Есть запрос общества на развитие услуг по уходу за детьми раннего возраста. А именно, есть необходимость в дошкольных учреждениях, небольших частных садиках, услугах няни на час - формат довольно широкий, - уточнила министр.А также добавила, что по ее мнению, частный бизнес должен отреагировать на такие потребности и заявки со стороны граждан.Встречи главы Минтруда с семьями в формате подобных диалоговых площадок запланировано провести во всех регионах Беларуси.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«2 года декрета для всех, 3 - для многодетных»: в Минтруда рассказали, как может измениться декретный отпуск в Беларуси.Министр Ирина Костевич сообщила, что хотят поменять в «декрете» в Беларуси (подробности).Стали известны условия, чтобы декретный отпуск в Беларуси сократили до 2 лет?В Беларуси снова обсуждают «декретный» вопрос, теперь время изменений - 2021 год (подробности).