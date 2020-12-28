Весной сначала в Нидерландах, потом в США, Канаде, Дании и других странах Европы массово истребляли норок на зверофермах. Делали это потому, что норкам передался ковид и начал быстро мутировать в их среде. Медики опасались, что обратно от норок к людям может передаться более опасный штамм.Похоже, норки погибли зря. Если судить по результатам исследований, которые провел доцент Университета префектура Акита в Японии Томокадзу Кониси, анализ геномов тех штаммов вируса, которые были широко распространены среди норок, показал, что они или реже заражают человека или вообще не встречаются среди людей.Штаммы коронавируса, которые попали к людям от норок и начали распространяться в конце лета, сейчас почти полностью исчезли из популяции, а доля смертей от COVID-19 при этом выросла. Это говорит о том, что они были менее заразны и угрожали человеку меньше, чем те вариации вируса, которые начали циркулировать среди людей недавно, пишет ТАСС.Возможно, «норковые» разновидности ковида можно будет использовать при создании вакцины, считает Томокадзу Кониси.