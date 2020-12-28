О том, что во вторник, 29 декабря, в Беларуси ожидается гололедица и сильный ветер, проинформировали в Белгидромете.Таким образом, ледяная корка, которая еще 28 декабря покрыла улицы Минска и других городов, пока не растает.В целом в этот день будет облачная погода. Почти по всей стране пройдут дожди с мокрым снегом. А в восточных регионах Беларуси - сильные осадки и гололед на дорогах. При этом во вторник еще прогнозируется сильный ветер южного направления, порывистый во многих районах республикb - до 15 - 20 метров в секунду.Ночью ожидаются небольшие заморозки -3…+3 градуса, в западных регионах «плюс» будет выше - до +5 тепла в ночные часы. Днем средняя температура около 0…+5, а на западе Беларуси даже и +8 тепла.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Зимняя резина не делает водителей неуязвимыми»: ГАИ предупреждает о сложных погодных условиях.Кроме водителей, предостерегают и пешеходов. Вот, что поможет на дороге и тем, и другим (подробности).Беларусь еще не получала уведомления о переносе Чемпионата мира по хоккею из Минска.Где может пройти ЧМ-2021 по хоккею, если турнир перенесут из белорусской столицы? (подробности).