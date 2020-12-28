О том, что в Беларуси проблемой является большое число разводов, сказала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, проинформировало БелТА.- Ежегодно в Беларуси заключается 60 тысяч браков, при этом около 30 тысяч семей в республике ежегодно распадаются, - прокомментировала глава ведомства.Также Ирина Костевич, назвала, что необходимо делать для того, чтобы сохранять семьи белорусов. По ее словам, необходимо преподавать тему семьи еще в школе. А еще показывать многодетные семьи в качестве примеров благополучных и счастливых браков.- Нужно говорить с молодым поколением. Говорить о важности семейных уз и ценностей, учить этому еще со школьной скамьи. Показывать примеры благополучных многодетных семей. Объяснять, что с рождением каждого ребенка в семью приходит счастье, - заявила министр труда и соцзащиты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Когда не нужно сохранять брак: психолог - о разводах и главных проблемах белорусов.Одни разводятся из-за соблазна долго не взрослеть, другие - из-за дефицита отзывчивости… Семейный терапевт Юлия Черкина рассказывает об этом и многом другом (подробности).Стало известно, во сколько лет в Беларуси впервые вступают в брак мужчины и женщины.По словам пресс-секретаря Минюста, средний возраст в последние годы увеличивается (подробности).Денис Курьян через год после развода: Я хотел встретить добрую и легкую - и я влюбился!Об ошибках семейной жизни, новых отношениях и карьере на телевидении - известный телеведущий и бизнесмен Денис Курьян рассказал «Комсомолке» (подробности).