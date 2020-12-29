Правозащитники признали еще двух человек политическими заключенными – журналиста сайте «Первый регион» Сергея Гордиевича и экс-главу уголовного розыска УВД Заводского района Дмитрия Кулаковского. Об этом сообщает агентство БелаПАН.Журналист Гордиевич был задержан 22 декабря по дороге в Брест. Его обвиняют по статье 368 Уголовного кодекса – Оскорбление президента. В пятницу, 25 декабря, ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Кулаковский после президентских выборов уволился по причине несогласия с действиями властей. В пятницу, 4 декабря, он попытался покинуть страну и был задержан. Его обвиняют по статье 368 Уголовного кодекса – Оскорбление президента. Кулаковский находится в СИЗО в Жодино.На данный момент в списке уже 169 политзаключенных.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Возвращался домой после соревнований»: в Минске за участие в акции осудили велосипедиста.Свидетель заявил, что Алексей кричал «Жыве Беларусь!» на пустой улице, а на его велосипеде были ленточки. (подробности)«Отдаю себе отчет в том, что могу умереть»: политзаключенный Игорь Лосик рассказал, когда прекратит голодовку.Его супруга Дарья Лосик прекратила голодовку. (подробности)