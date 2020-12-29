Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что мутации SARS-CoV-2 не остановятся, поэтому будут внимательно следить за новыми штаммами коронавируса. Такое заявление сделала на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.– Мутация – это естественный процесс. На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения их передачи, – пояснила она.Эксперт добавила, что ВОЗ будет и дальше сотрудничать в этом вопросе с учеными из разных стран мира, которые изучают новые штаммы.Тем временем руководитель организации Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что в 2021-м году люди столкнутся с новыми вариантами коронавируса, поэтому призвал страны оперативно делиться с ВОЗ и другими государствами новыми данными по этому вопросу.Напомним, что в декабре этого года в Великобритании появился новый штамм SARS-CoV-2. Как полагают специалисты, он может передаваться от человека к человеку на 70% быстрее обычного коронавируса. Однако он пока не изучен настолько, чтобы можно было говорить о его влиянии на смертность или госпитализации.Кроме того, в Минздраве ЮАР ранее рассказали, что генетики обнаружили новую для этой страны мутацию коронавируса.Читайте также:Помогает ли корень солодки при коронавирусе, выяснили ученыеОни добавили экстракт корня солодки в инфекционные дозы вируса в различной концентрации (подробности).Ученые рассказали, в какой атмосфере у COVID-19 меньше шансов выжитьРеспираторные вирусы любят сухой воздух, поэтому специалисты советуют его увлажнять (подробноти).