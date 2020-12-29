В министерстве финансов озвучили расходы на здравоохранение в 2021 году. Они составят почти 4,6% ВВП. Об этом сообщает БелТА.- В 2021 году расходы на здравоохранение составят почти 4,6% ВВП. Лет пять-шесть назад мы думали только о том, чтобы хоть как-то выдержать 4% ВВП. Судя по всему, расходы и далее будут увеличиваться, - пояснили министр финансов Юрий Селиверстов.Он добавил, что расходы будут расти и на образование. И связано это с тем, что нужно повышать зарплату в двух данных бюджетоемких отраслях.- Бюджет на 2021 году по-прежнему остается социально ориентированным. Несмотря на то, что доходы из республиканского бюджета в разы снизятся по причине пандемии коронавируса, а также из-за снижения экспорта, - отметил Селиверстов.По словам главы Минфина, дефицит бюджета примерно оценивается в 4 миллиарда.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Министерстве финансов рассказали, что в 2021 году планируется выделить 50 миллионов на закупку вакцины от COVID-19.В ведомстве также добавили, что планируют закупить два миллиона доз вакцины. (подробности)В Минтруда рассказали, на сколько планируют поднять пособия на детей в 2021 году.Глава ведомства отметила, что пособия повысятся более чем на 8%. (подробности)