Медики из клиники Майо в США назвали симптомы, которые предшествуют респираторным проявлениям COVID-19, сообщает Daily Express.Как утверждают врачи, коронавирус может вызвать легкие желудочно-кишечные симптомы.«COVID-19 может вызывать легкие желудочно-кишечные симптомы, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею», – сказано в сообщении медиков.Специалисты уточнили, что это не самые частые признаки вируса, и могут продолжаться примерно день. Причем диарея и тошнота часто появляются до того, как возникнут респираторные симптомы.При этом врачи добавили, что тошнота может указывать на ряд других болезней. В случае с коронавирусом после тошноты у заболевших начинаются кашель, температура, потеря вкуса и обоняния.Читайте также:В ВОЗ ждут дальнейших мутаций коронавирусаГлава организации заявил, что уже в 2021-м году люди столкнутся с новыми вариантами COVID-19 (подробности).Помогает ли корень солодки при коронавирусе, выяснили ученыеОни добавили экстракт корня солодки в инфекционные дозы вируса в различной концентрации (подробности).Иммунолог назвал «ужасное для всех» последствие мутации коронавирусаПри этом он отметил, что всех вирус не убьет (подробности).