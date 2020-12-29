Суд Заводского района Минска 24 декабря вынес приговор мужчине, которого обвиняли по ч.1 ст. 340 УК (Заведомо ложное сообщение об опасности). Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.Инцидент произошел 14 сентября примерно в десять часов вечера. Мужчина позвонил в милицию и сообщил, что у него есть взрывчатка и он намерен взорвать здание Дворца независимости.Позже выяснилось, что минчанин находился в состоянии алкогольного опьянения, а данные о готовящемся взрыве были ложными. В связи с тем, что после его звонка на место выезжали милиционеры для проверки информации, ГУВД Мингорисполкома был причинен имущественный вред.В результате звонившего приговорили к трем месяцам ареста. Также его направят на принудительное лечение от алкоголизма.Приговор суда в законную силу не вступил, его можно обжаловать и опротестовать в апелляционном порядке.Читайте также:Пил, нюхал клей, напал на незнакомку. В Речице мужчина изрезал девушку ножом и чуть не убил, расследование дела завершено23-летний гомельчанин приехал в гости к родственнику и оказался фигурантом уголовного дела (подробности).Мужчина забыл в туалете в Лепеле $3000. Что с ними сделал человек, который зашел в уборную не первымДеньги предназначались на покупку оборудования. Милиция помогла их вернуть (подробности).