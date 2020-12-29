В Минске легковушка сбила 77-летнего мужчину, который переходил дорогу на красный свет. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.- Удалось установить, что за рулем автомобиля «Митсубиси» находился 58-летний водитель. Он ехал по улице Ванеева в первой полосе в сторону Партизанского проспекта. В районе дома под номером 12 он сбил 77-летнего мужчину, который переходил дорогу на красный свет. Пенсионер с телесными повреждениями был доставлен в больницу, - пояснили в ведомстве.Устанавливаются причины случившегося.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Под Минском автомобиль сбил двух женщин. Они скончались на месте.Удалось установить, что они переходили дорогу в неположенном месте. (подробности)В Минске автомобиль сбил 56-летнего мужчину. Он в больнице.У мужчины травмы различной степени. (подробности)