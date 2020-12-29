Производственный корпус загорелся в Лиозно, спасатели эвакуировали работников, об этом сообщили в МЧС.Инцидент произошел днем 28 декабря. На пульт МЧС поступило сообщение о том, что горит помещение на ул.Добромыслянской. Пожарные прибыли на место и эвакуировали из производственного корпуса девять работников.Также в МЧС сообщили, что пламя уничтожило продукцию, огонь повредил коптильную печь, оказались закопчены стены и потолок в помещении цеха.Причину пожара выясняют специалисты.Накануне в Бресте загорелась кислородная станция. Пламя вспыхнуло в кирпичном здании. В огне погиб мужчина.Читайте также:В Бресте спасатели тушили пожар в заброшенном вагончике и обнаружили тело человекаНа данный момент пол и личность погибшего устанавливаются (подробности).