Белорусская милиция проанализировала, какие деньги чаще всего подделывали в уходящем году и дала советы, как уберечься от фальшивомонетчиков. Об этом агентству Минск-Новости рассказал начальник отдела УБЭП ГУВД Мингорисполкома Юрий Пицко.По словам Юрия Пицко, чаще всего в последнее время белорусская милиция сталкивалась с подделкой российских пятитысячных купюр, реже – купюр номиналом в тысячу рублей, и стодолларовых банкнот. Фальшивых же белорусских денег практически не встречалось.Интересный тренд – сбытчики фальшивых денег не заморачиваются тем, чтобы самостоятельно изготовить их, а предпочитают… покупать в интернет-магазинах. Так, 34-летний россиянин, который жил у жены в Витебске, за фальшивые пятитысячные и стодолларовые купюры купил у ничего не подозревающих белорусов рога, беспроводные наушники, ювелирные украшения, бобровую струю и другие товары. Оказалось, что поддельные деньги он покупал на специализированных интернет-площадках.19-летний минчанин за вполне настоящие биткоины купил в интернет-магазине фальшивые пятитысячные российские деньги. Поделился ими с приятелями. Те знали, что деньги фальшивые, но все равно расплачивались ими за продукты и услуги.БУДЬ В КУРСЕ:Что делать, чтобы вам не всучили фальшивку?-Не нарушайте установленный порядок проведения валютных операций, не берите купюры из рук в руки в местах, которые для этого не предназначены, тщательно просматривайте получаемые деньги при совершении операций или сделок, в том числе, если вы находитесь на территории другого государства, - советует Юрий Пицко.Признаки поддельных купюр:На купонном поле нет водяного знака (или он имитирован), нет скрытого изображения, которое должно проявляться при повороте банкноты под определенным углом, нет защитной нити и цветных волокон.Изображения могут быть нечеткими, более светлыми или темными, чем на настоящих деньгах. Нет рельефности.Бумага наощупь кажется мягче или плотнее, чем обычно.Если купюру намочить водой, изображение размоется.Под ультрафиолетовым светом не проявляются люминесцирующие элементы.