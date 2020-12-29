Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве, что новые штаммы коронавируса – это вызов 2021 года.- В 2021 году нас ждут новые вызовы, которые связаны с коронавирусом. К примеру, его новые варианты, - заявил Гебрейесус.Он добавил, что Всемирная организация здравоохранения на данный момент работает с учеными по всему миру, чтобы еще лучше понять, как меняется COVID-19.- Проводится работа с учеными и над тем, чтобы понимать, каким образом мутации коронавируса сказываются на способности распространяться и вызывать у людей заболевание, - отметил глава ВОЗ.Гебрейесус поблагодарил ЮАР и Великобританию за тестирование новых разновидностей COVID-19. Он призвал и другие страны делиться своей информацией.Напомним, что ученые выяснили, откуда в Великобритании появился новый и более заразный штамм коронавируса. Его завезли из ЮАР.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В ВОЗ сообщили о случаях заражения новым штаммом коронавируса в восьми странах Европы.Глава регионального бюро добавил, что данный штамм распространяется среди молодых возрастных групп. (подробности)Стало известно, сколько человек в мире уже сделали прививку от COVID-19.Статистика основывалась на данных шести стран мира. (подробности)