ГАИ Витебской области призывает водителей быть внимательными. На дорогах – гололед. Об этом сообщили в УГАИ УВД облисполкома.По прогнозу на 29 декабря в Витебской области пройдут мокрый снег и дождь, которые образуют наледь и гололедицу.- Мы призываем водителей быть за рулем максимально внимательными. Старайтесь соблюдать безопасную дистанцию при движении и выбирайте соответствующий скоростной режим, учитывая гололедицу на дорогах. Пытайтесь обойтись без маневрирования и резкого торможения. Это может послужить причиной аварии, - подчеркнули в ведомстве.Утром в Витебске уже произошло стразу несколько ДТП. А на некоторых участках было парализовано движение.В Минске во вторник, 29 декабря, пройдут дожди и снег. На дорогах синоптики прогнозируют снова гололедицу. Также обещают и усиление ветра.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Зимняя резина не делает водителей неуязвимыми»: ГАИ предупреждает о сложных погодных условиях.Кроме водителей, предостерегают и пешеходов. Вот, что поможет на дороге и тем, и другим. (подробности)Ледяная корка покрыла улицы Минска, что говорят в МЧС и «Горремавтодоре»?В столице Беларуси 28 декабря на улицах - глазурь изо льда, горожане опасаются, что травмпункты будут переполнены. (подробности)