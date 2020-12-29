Человек может получить иммунитет от COVID-19 при постоянном мимолетном общении с носителями вируса. Такое заявление сделал врач и телеведущий Евгений Комаровский, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.Медик пояснил, что тяжесть заболевания зависит от инфицирующей дозы.– Тяжесть и риск коронавирусной инфекции прямо зависит от того, какое количество вирусов попадет в дыхательные пути одномоментно. Это известное понятие инфицирующей дозы. И тяжесть коронавирусной инфекции дозозависима. То есть чем больше вируса вы вдохнули, тем тяжелее заболевание, – напомнил Комаровский.Он добавил, что при постоянном получении небольших доз вируса появляется иммунитет к нему. К примеру, представители таких профессий, как продавец, кондуктор каждый день контактируют с большим количеством людей, однако их общение мимолетное, поэтому больших доз вируса они не успевают получить.– Если вы постоянно вдыхаете мало, то вы вырабатываете иммунитет постепенно, не доводя себя до реальных клинических симптомов, – сказал врач.Читайте также:Названы новые ранние симптомы коронавирусаОни появляются до возникновения респираторных признаков COVID-19 (подробности).В ВОЗ ждут дальнейших мутаций коронавирусаГлава организации заявил, что уже в 2021-м году люди столкнутся с новыми вариантами COVID-19 (подробности).