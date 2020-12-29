Массовая вакцинация населения от коронавируса начинается 29 декабря в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.Прививать белорусов будут российской вакциной против коронавируса «Спутник V».– Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство здравоохранения России и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляют о начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной. Сегодня первая партия вакцины прибыла в Беларусь, – рассказали в Минздраве.По словам министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, иммунизация остается важнейшим компонентом в борьбе с эпидпроцессом. В республике начнется новый этап – массовая вакцинация против COVID-19.Первыми вакцину получат медицинские работники, педагоги и те специалисты, которые в силу особенностей профессии вынуждены много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке.В Минздраве также добавили, что Беларусь стала первой страной, где стартует широкая вакцинация населения препаратом «Спутник V». Следующий этап – организация выпуска готовой формы вакцины в Беларуси.Отметим, что «Спутник V» – это двухкомпонентная векторная вакцина против COVID-19, разработанная совместно российскими ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России и ФГБУ «48-й ЦНИИ» Минобороны России.Вакцина не содержит коронавирус и представляет собой рекомбинантные частицы аденовируса человека, в которых есть протеин S – белок оболочки коронавируса, в отношении которого вырабатываются антитела.Читайте также:В ВОЗ ждут дальнейших мутаций коронавирусаГлава организации заявил, что уже в 2021-м году люди столкнутся с новыми вариантами COVID-19 (подробности).Названы новые ранние симптомы коронавирусаОни появляются до возникновения респираторных признаков COVID-19 (подробности).Иммунолог объяснила, почему можно заболеть COVID-19 даже при вакцинацииПо словам врача, возможно, с течением времени с прививками от коронавирса произойдет то же самое, что и с вакцинацией от гриппа (подробности).