В Гродно автомобиль сбил 23-летнего парня. Он был доставлен в хирургическое отделение больницы. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.- Инцидент произошел 27 декабря. Удалось установить, что за рулем автомобиля «Рено» находился 39-летний водитель. Он ехал на зеленый свет и сбил 23-летнего парня, который пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора, - пояснили в ведомстве.Молодой человек с травмами различной степени тяжести был доставлен в хирургическое отделение больницы.Возбуждено уголовное дело.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Минске легковушка сбила 77-летнего мужчину, который переходил дорогу на красный свет.Пенсионер был доставлен в больницу с телесными повреждениями. (подробности)Под Минском автомобиль сбил двух женщин. Они скончались на месте.Удалось установить, что они переходили дорогу в неположенном месте. (подробности)