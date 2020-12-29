Смертельный пожар произошел вечером 28 декабря в Пуховичском районе, сообщили в пресс-службе МЧС. В огне погибла женщина.Спасатели получили информацию о горящем жилом доме по ул. Народной в агрогородке Голоцк Пуховичского района Минской области около десяти часов вечера. Когда они прибыли на место, то нашли в доме погибшую хозяйку. Это пенсионерка 1936 года рождения.Причины пожара и гибели человека выясняют эксперты.А в Лиозно из-за пожара в производственном корпусе сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать девять работников. Пламя уничтожило продукцию, кроме того, огонь повредил коптильную печь, оказались закопчены стены и потолок в помещении цеха. Причину этого пожара также устанавливают.Читайте также:Пожар на кислородной станции в Бресте унес жизнь мужчиныПричины возгорания и гибели человека выясняются (подробности).Очевидец и сотрудники МЧС спасли тонущего рыбака в Копыльском районеМужчина был в 50 метрах от берега. Его госпитализировали с общим переохлаждением (подробности).