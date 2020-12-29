Спортивный журналист Сергей Щурко увольняется из газеты «Прессбол». Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.- Прощай, «Прессбол». Ну во всяком случае, печатная версия. Я не намерен работать с захватчиками в издании далее. Уверен, что в дальнейшем уволятся не только коллеги, которые уже мысленно написали заявление, но и те, кто уходить пока не собирается, - написано в сообщении.Напомним, что в декабре главным редактором издания стал Сергей Лисичкин, который являлся автором спортивных программ на ОНТ. После его прихода в «Прессбол» из издания ушли сразу несколько журналистов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Известный спортивный журналист Сергей Щурко задержан.Он перестал выходить на связь. Последнее сообщение Сергея было, что для беседы к нему едет милиция. (подробности)«Вызывалась мыть полы, чтобы вывели на прогулку»: Стало известно, в каких условиях содержится Ольга Хижинкова.Освобожденная после 15 суток журналистка tut.by рассказала, в каких условиях содержится на Окрестина \\"Мисс Беларусь - 2008\\", которую осудили за участие в протестах. (подробности)