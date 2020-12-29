Неблагоприятная погода в Могилеве привела к тому, что в городе сильно обледенели провода, из-за чего не могут ходить троллейбусы. Об этом сообщает портал «МогилевОнлайн».Напомним, что накануне синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и гололеда. Когда восстановится движение транспорта в областном центре, пока неясно.– Пока мы не можем сделать прогноза об изменении ситуации и запуске троллейбусов, – рассказали в Троллейбусном парке № 1 Могилева. – Все будет зависеть от погодных условий, но тот температурный прогноз, который мы видим, пока не способствует изменению ситуации.Такая же ситуация в Гомеле: там тоже троллейбусный апокалипсис, и рабочим приходится сбивать лед с проводов.Очень сколько сегодня и в Витебске. Там Госавтоинспекция призвала водителей быть очень внимательными. Утром в городе произошло стразу несколько ДТП, на некоторых участках было парализовано движение.Читайте также:«Зимняя резина не делает водителей неуязвимыми»: ГАИ предупреждает о сложных погодных условияхКроме водителей, предостерегают и пешеходов. Вот, что поможет на дороге и тем, и другим. (подробности)Погода в Беларуси на 29 декабря: гололед не пропадет, а местами подсыплет много снегаСиноптики рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды в Минске и других городах (подробности).