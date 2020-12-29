Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала, что в Беларуси насчитывается 112 тысяч многодетных семей. Об этом сообщает БелТА.- Хотелось бы отметить, что за последние пять лет число многодетных семей в Беларуси увеличилось на 40%. Напомню, что в 2015 в стране стартовала программа семейного капитала. На данный момент в Беларуси проживает 112 тысяч многодетных семей. Больше всего – в Брестской области, - заявила Костевич.По ее словам, программа семейного капитала была проанализирована, и она работает весьма эффективно.- Каждый год в среднем рождается около 20-22 тысяч третьих и последующих детей. Нами было принято решение о продлении семейного капитала. Уже с 1 января он заработал в обновленном варианте. Мерой поддержки по его досрочному использованию воспользовались около 27 тысяч семей. Большинство из них, 90%, потратили его на жилье, - отметила глава ведомства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Минтруда рассказали, на сколько планируют поднять пособия на детей в 2021 году.Глава ведомства отметила, что пособия повысятся более чем на 8%. (подробности)В Беларуси каждый год заключается 60 тысяч браков, но и распадаются 30 тысяч семей.В Минтруда сказали, что нужно, чтобы семьи перестали разводиться. Вы удивитесь. (подробности)