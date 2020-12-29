В Министерстве иностранных дел прокомментировали Акт о демократии в Беларуси. Информация об этом была опубликована на официальном сайте ведомства.- Действительно, в понедельник, 28 декабря, Дональд Трампа подписал данный «Акт о демократии, правах человека и суверенитете в Беларуси» вместе с пакетом других документов. Мы уже не раз озвучивали наше отношение к подобным шагам. Данный документ странный и бесполезный. Он точно не стоит внимания. Да и укреплению суверенитета Беларуси вряд ли сможет помочь. Следует понимать, что именно так выглядит недружественный шаг и вмешательство во внутренние дела нашей страны, - заявил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.Он добавил, что несмотря ни на что Беларусь настроена на нормализацию отношений с Америкой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Сенат США одобрил новый Акт о демократии для Беларуси. Что сказано в документе?Теперь документ отправится на подпись к новому президенту США. (подробности)США ввели санкции против ЦИК, «Альфы», ГУВД и минского ОМОН.Также в список попал замминистра внутренних дел. (подробности)