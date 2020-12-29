Белорусы купили уже свыше 83 тысяч новогодних деревьев на елочных базарах. Об этом рассказали в пресс-службе Минлесхоза.Также там сообщили, кто чаще всего предпочитает украшать дом к Новому году живыми елями и соснами.– С момента открытия елочных базаров лесхозы реализовали 83 121 новогоднее дерево. Наиболее активно живые символы праздника покупают жители Гродненской области: здесь реализовано чуть более 22 тысяч елей и сосен, – отметили в министерстве.Там напомнили, что, кроме срубленных новогодних деревьев, белорусы могут купить новогодние букеты и деревья в кадках (ели, сосны, пихты). На 29 декабря уже продано примерно две тысячи таких букетов и столько же праздничных деревьев в кадках.Первые елочные базары открылись в Беларуси 19 декабря, массовая торговля развернулась спустя несколько дней. В Минлесхозе ожидают, что наибольший спрос на эти традиционные атрибуты праздника будет в период с 29 по 31 декабря. Елочные базары от лесхозов будут работать до 31 декабря включительно.В этом году цены варьируются от 10 до 17 рублей в зависимости от высоты деревьев.Читайте также:«Тут ель от 16 рублей, а возле дома просят от 22»: поискали на елочном базаре недорогой и красивый символ Нового годаПриценились к елочкам и соснам, которые предлагает государственный лесхоз (подробности).Минлесхоз предлагает экологично обойтись с живыми елкамиМожно купить дерево в кадке, а потом высадить ее в ближайшем лесничестве (подробности).