В Витебске во вторник, 29 декабря, было парализовано движение троллейбусов из-за гололедицы. По прогнозу погоды ожидается мокрый снег и дождь.Госавтоинспекция Витебской области уже предупредила водителей быть максимально внимательными на дорогах по причине неблагоприятных погодных условий.Утром 29 декабря в Витебске было зафиксировано сразу несколько ДТП.В Могилеве 29 также по причине гололедицы и обледенения парализовано движение троллейбусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Зимняя резина не делает водителей неуязвимыми»: ГАИ предупреждает о сложных погодных условиях.Кроме водителей, предостерегают и пешеходов. Вот, что поможет на дороге и тем, и другим. (подробности)Погода в Беларуси на 29 декабря: гололед не пропадет, а местами подсыплет много снега.Синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды в Минске и других городах. (подробности)