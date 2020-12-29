В редакцию издания «Ганцавiцкi час» во вторник, 29 декабря, пришли сотрудники милиции с обыском. Об этом сообщает телеграм-канал БАЖ.Известно, что в редакции находится главред Павел Гузаевский.Других подробностей на данный момент нет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В редакцию газеты «Народная Воля» 13 ноября пришел ОМОН - изъяли весь тираж номера.Заместитель редактора сообщила, что у ОМОНа не было никаких документов и никаких оснований. (подробности)Госконтроль и налоговая пришли с внеплановой проверкой в белорусскую «Комсомолку».Сотрудники КГК проверили служебные компьютеры, другую офисную технику и серверы. (подробности)«Били в лицо, брали за волосы». Как прошли акции в Ганцевичах и Молодечно.В понедельник, 22 июня, в регионах начались суды над задержанными на уличных акциях. Правозащитник советует, как вести себя, если подходит неизвестный в штатском. (подробности)