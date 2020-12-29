Нетрезвого водителя в Бресте задержали сотрудники ГАИ во время его попытки скрыться от них. Об этом рассказали в управлении ГАИ УВД облисполкома.В милицию позвонил очевидец, который сообщил, что по улице Рябиновой едет автомобиль «Крайслер», за рулем которого, вероятно, пьяный водитель. Инспекторы нашли предполагаемую машину, включили проблесковые маячки синего и красного цветов и посредством громкоговорителя потребовали от водителя остановить авто. Он проигнорировал ГАИ и попробовал скрыться.Сотрудники Госавтоинспекции начали преследовать нарушителя. Видео погони опубликовано на YouTube-канале УВД Брестского облисполкома. На перекрестке во время обгона лихач столкнулся с попутной машиной, но смог ехать дальше, создав опасную ситуацию на дороге. Через несколько метров погоня завершилась, поскольку водитель не справился с управлением и въехал в земляной вал.Оказалось, что машиной управлял 27-летний местный житель, у него были явные признаки алкогольного опьянения. Результаты медицинского освидетельствования показали 3,58 промилле алкоголя в выдыхаемом им воздухе. Мужчина не смог объяснить инспекторам, как он в таком состоянии попал за руль.В отношении брестчанина составили семь административных протоколов.Читайте также:В Гродно автомобиль сбил 23-летнего парня. Он был доставлен в хирургическое отделение больницыМолодой человек переходил проезжую часть на красный сигнал светофора (подробности).В Минске легковушка сбила 77-летнего мужчину, который переходил дорогу на красный светПенсионер был доставлен в больницу с телесными повреждениями (подробности).