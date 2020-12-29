Бизнесмен Александр Шакутин в интервью изданию «Народная Воля» рассказал, что у него арестовано имущество и он не может выехать за границу.- Для меня было большим удивлением, что я оказался в санкционном списке Евросоюза. Для это все свалилось, как снег на голову! Никаких основания для включения меня в подобный список нет. Это лишь говорит о том, что в Европе вообще не существует никакого правового поля, - заявил Шакутин.Когда журналист спросила у Шакутина о том, что в Беларуси есть бизнесмены, которые гораздо ближе к Лукашенко, он ответил, что никогда ничем подобным не интересовался.- Я действительно не знаю, кто приближен к Александру Лукашенко, а кто отдален. Я всего лишь бизнесмен, который занимается экономикой, а не политикой. Именно в экономике я сведущ и могу ответить на любой вопрос. Эта та сфера, которую я знаю на 200%. Если нужно, то я готовь даже на полиграфе пройти тестирование. Я никогда не дал ни копейки ни правительству, ни Лукашенко. Он, собственно, у меня никогда ничего не просил, - отметил бизнесмен.Он также добавил, что у него возникла проблема с холдингом «Салео».- Я работаю в правовом поле. И на данный момент у меня появились проблема по холдингу «Салео». И она инициирована не мной. Я лишь дал гарантию, что будут выполнены все обязательства, но этого не произошло. Все обязательства перешли на меня. Банки подали на меня в суд, и я не имею права выехать за границу. Не только в Европу, но и в Россию, и в Украину. Я не могу сесть за руль автомобиля – суд так решил. У меня арестовано имущество. Вот скажите, если бы я кем-то был в этой стране – такое возможно бы было? - заявил Шакутин.По словам бизнесмена, что касается Запада, то он поступает очень жестко в отношении Беларуси.- На Западе хотят, чтобы наши предприятия встали, чтобы начался бунт и у людей возникли протестные настроения. Сейчас арестованы счета наших компаний, предоплаты все заморожены. Санкции ведь распространяются не только в отношении меня, но и на все, чем я владею. И даже на «Амкодор», акционером которого являюсь, - отметил бизнесмен.Шакутин рассказал, что уже передали в представительство ЕС в Беларуси опровержение.- Понимаете, все это, абсолютно бездоказательно сделано. Решение о санкциях и моем попадании в санкционный список противоречит основным принципам Евросоюза. Мы подали аргументированную претензию в представительство ЕС в Беларуси. На наш взгляд, это досадная ошибка европейцев, - подытожил бизнесмен.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:29 человек и 7 предприятий: стало известно, кто попал в список санкций ЕС против Беларуси.Промышленных гигантов в санкционном списке нет. (подробности)