Сложные погодные условия с утра 29 декабря нарушили работу части общественного транспорта в городах Беларуси - троллейбусов. О перебоях в графике движения сообщается из городов восточной части страны: из Витебска, Гомеля и Могилева.В частности, в Гомеле по данным на полдень, проблема до сих пор актуальна. Как рассказали «КП» очевидцы, троллейбусы стоят, в том числе на улице Рогачевской в центре города. А специалистам по ремонту контактной сети приходится ездить и сбивать лед с проводов.Тем временем, автобусы ходят по графику, уточняют гомельчане в местных чатах. После 12.00 несколько троллейбусов уже смогли начать движение по улице Советской.Дело в том, что накануне на большой части территории страны прошел практически ледяной дождь. Скользким стал не только асфальт, но и провода - капли дождя моментом заморозил холодный ветер. В среду, 30 декабря, ситуация должна улучшиться: дожди прогнозируют по-прежнему, зато температура поднимется выше ноля.