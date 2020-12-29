Это первый случай, о котором стало известно СМИ - суд за репост из «экстремистского» Telegram-канала. На жительницу Быхова – это под Могилевом – составили два протокола. Декретница Ольга Пушкарева и не отрицала, что распространила свастику и информацию из запрещенного в Беларуси телеграмм-канала. Однако она подчеркивала, что ее целью не было распространение нацистской символики – просто цифры репрессированных в Третьем Рейхе и Республике Беларусь ее впечатлили, и она захотела поделиться ими с другими людьми, не обращая внимания на флаг нацистской Германии, на фоне которого эти цифры были размещены.Что касается второго правонарушения – репоста из того самого канала, то, как отмечал адвокат Пушкаревой Сергей Корытко, тут негативную роль сыграла недостаточная работа по информированию граждан о том, что данный телеграм-канал признан экстремистским. Хотя, конечно, незнание вины не освобождает от ответственности. Защитник также указал, что после того, как Пушкарева узнала о незаконности своих действий, она сразу же удалила данную информацию. Он просил суд назначить его клиентке минимальный штраф по обеим статьям – ч.1 ст.17.10 и ч.2 ст.17.11 КоАП.Учитывая признание вины подсудимой и наличие у нее малолетнего ребенка, судья Жолудев оштрафовал Ольгу Пушкареву на 15 базовых величин.Как заявила женщина после заседания женщина, она не планирует обжаловать данное решение суда, но не сожалеет о случившемся, сообщает «Магілёўскі рэгіён».