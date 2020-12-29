Стал известен предварительный прогноз погоды на первые дни нового, 2021-го года в Беларуси. Точный прогноз синоптики пока не дают, но мы собрали данные из нескольких источников.Что касается первых выходных нового года, 1-3 января, то уже очевидно, что погода не порадует. Прогнозируют дожди, порывистый ветер и до плюс 7 градусов в Витебске, Гомеле и Могилеве, до 6 градусов тепла в Минске и до плюс 3 в Бресте и Гродно.Но уже во второй половине дня 1 января в западных регионах Беларуси ожидается начало похолодания, которое 2 января распространится на остальную территорию страны. Поэтому в праздничную субботу, хоть будет еще сыро и тепло, дождь будет сменяться снегом.Дальше, по прогнозу нескольких сервисов, погода возьмет Белого Быка за рога: температура воздуха перейдет в устойчивый минус (до 7 градусов мороза в первую неделю нового года), осадки продолжатся в виде снега. Так что Рождество Христово православные будут встречать при настоящей зимней погоде.На Крещение Господне, 19 января, традиционных крепких морозов пока не обещают. Хотя, они уже перестали в последние годы быть традиционными. Но в целом, на данный момент, синоптики ожидают, что весь январь будет морозным. Правда, слишком низко температура опускаться не будет: европейская зима становится для белорусов все более привычной.